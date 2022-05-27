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27 мая 2022, 08:16 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Боевики украинского националистического формирования «Азов» (запрещен в России) перед уходом с мариупольской «Азовстали» заминировали тоннели металлургического комбината, где укрывались около месяца. Такая информация оказалась в распоряжении RT.

«Боевики “Азова” перед уходом с “Азовстали” заминировали тоннели комбината, где укрывались около месяца», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

По словам корреспондента RT Arabic Максима аль-Тури, начиненные тротилом взрывные устройства смогли найти и обезвредить военные ДНР и России.

Как сообщалось ранее в пятницу, телеканал CNN узнал, что Соединенные Штаты намерены на следующей неделе объявить о новом пакете военной помощи киевской стороне.