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Глава Скадовского района Херсонской области Швайко: выплата пособий будет осуществляться в рублях

, 08:12 Источник: РИА Новости

Глава Скадовского района Херсонской области Швайко: выплата пособий будет осуществляться в рублях
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Скадовском районе Херсонской области будет налажена выплата социальных пособий и пенсий после уничтожения ВСУ базы данных, сообщает глава военно-гражданской администрации района Сергей Швайко.

Швайко заявил, что новое руководство соцфонда Скадовского района «наладят соцвыплаты». Он добавил, что в первую очередь материальная поддержка в размере 10 тысяч рублей будет оказана малоимущим, а также пенсионерам и матерям-одиночкам.

Глава военно-гражданской администрации добавил, что «рубль будет в обиходе, как и везде в России». На данный момент осуществляется перевод коммунального хозяйства на российскую валюту.

Ранее сообщалось, что в Геническе Херсонской области начали работать первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях.

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