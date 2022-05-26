Первые АЗС и аптеки с оплатой в рублях начали работать в Херсонской области

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26 мая 2022, 09:08 Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

В Геническе Херсонской области в четверг, 26 мая, начали работать первые автозаправки и аптеки с возможностью оплаты в рублях. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром журналисты.

К настоящему моменту на АЗС в Геническе на табло установлены цены топлива в рублях – слово "гривна" заклеено и поверх счетчика от руки написано "руб.". Сотрудник станции сообщил, что перебоев с поставками бензина нет.

Кроме того, в городе перешли на бивалютную систему оплаты в аптеках. У входа в эти магазины размещено объявление, что на кассе принимаются как гривны, так и рубли. Известно, что средств в обороте достаточно, имеются и мелкие купюры для сдачи.