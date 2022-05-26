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Госсекретарь США Блинкен: «Мы не поддерживаем независимость Тайваня»

, 20:50

Госсекретарь США Блинкен: «Мы не поддерживаем независимость Тайваня»
Блинкен, Kay Nietfeld/ dpa

Глава госдепартамента Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен поспешил в четверг, 26 мая, заявить, что Вашингтон не поддерживает «независимость» Тайваня.

Позицию властей США американский дипломат озвучил в программной речи, с которой выступил для разъяснения политики администрации президента Байдена по Китаю.

«Мы не поддерживаем независимость Тайваня. И мы ожидаем, что противоречия... будут урегулированы мирными средствами», — приводит RT слова госсекретаря.

Одновременно Блинкен подчеркнул недовольство Вашингтона по поводу действий Китая по отношению к своей территории.

«Пекин использует всё более провокационную риторику и деятельность, подобную полётам самолётов Народно-освободительной армии Китая близ Тайваня практически на ежедневной основе», − упомянул свои опасения чиновник.

Как известно, прецедент для объяснений создал американский гарант Джо Байден, когда 23 мая в Белом доме заявил о готовности США защищать Тайвань.

Ранее сегодня сообщалось, что Соединённые Штаты Америки не намерены устраивать конфликт или холодную войну против Китая. С таким заявлением выступил в четверг, 26 мая, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

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