Глава Госдепа США Блинкен заявил об отсутствии планов у Вашингтона устраивать конфликт с Китаем

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26 мая 2022, 17:26

Энтони Блинкен, MFA Russia/ Globallookpress.com

Соединённые Штаты Америки не намерены устраивать конфликт или холодную войну против Китая. С таким заявлением выступил в четверг, 26 мая, госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«Напротив, мы нацелены избегать и того, и другого», − приводит слова политика РИА Новости.

Глава Госдепа подчеркнул, что власти Соединённых Штатов собираются конструктивно взаимодействовать с КНР в тех случаях, когда это позволяет возможность.

«Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо и точно не в отказ от наших принципов, а потому, что совместная работа над решением масштабных проблем — это то, чего мир ожидает от великих держав», −уточнил в заключении Блинкен.

Американский дипломат считает Китай государством, которое желает и может изменить существующий международный порядок.

Ранее стало известно, что российские и китайские самолёты 13 часов патрулировали воздушное пространство Восточно-Китайского и Японского морей, южнокорейцы подняли в воздух истребители, опасаясь вторжения. Пролёт бомбардировщиков западные эксперты считают реакцией на заявление Джо Байдена, сделанное в Токио. Американский президент во время своего визита в Азию недвусмысленно пообещал защищать от Китая Тайвань. Пекин заявил, что патрулирование было рутинным и осуществлялось в рамках давнего военного сотрудничества.