Россия дала понять, чью сторону займёт в случае конфликта Китая и Тайваня

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2022, 16:41

Российские и китайские самолёты 13 часов патрулировали воздушное пространство Восточно-Китайского и Японского морей, южнокорейцы подняли в воздух истребители, опасаясь вторжения. Пролёт бомбардировщиков западные эксперты считают реакцией на заявление Джо Байдена, сделанное в Токио. Американский президент во время своего визита в Азию недвусмысленно пообещал защищать от Китая Тайвань. Пекин заявил, что патрулирование было рутинным и осуществлялось в рамках давнего военного сотрудничества.



США расценивают данное событие как свидетельство укрепления взаимоотношений Китая и РФ. Россия дала понять, чью сторону она займёт в случае конфликта в регионе, КНР продемонстрировала отношение к словам Байдена. Американские аналитики опасаются создания российско-китайского военного альянса и не считают, что визит президента США в Японию совпал с пролётом бомбардировщиков случайно.



Российские эксперты полагают, что совместные действия Китая и России – демонстрация укрепления взаимоотношений. Москва готова оказать военную поддержку Пекину, не запрашивая в свою очередь помощи на Украине. Китайцы помогают РФ в этом вопросе экономически: вырос товарооборот между странами, увеличились поставки продовольствия и энергоресурсов.



