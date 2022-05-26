Россия дала понять, чью сторону займёт в случае конфликта Китая и Тайваня

Российские и китайские самолёты 13 часов патрулировали воздушное пространство Восточно-Китайского и Японского морей, южнокорейцы подняли в воздух истребители, опасаясь вторжения. Пролёт бомбардировщиков западные эксперты считают реакцией на заявление Джо Байдена, сделанное в Токио. Американский президент во время своего визита в Азию недвусмысленно пообещал защищать от Китая Тайвань. Пекин заявил, что патрулирование было рутинным и осуществлялось в рамках давнего военного сотрудничества.
США расценивают данное событие как свидетельство укрепления взаимоотношений Китая и РФ. Россия дала понять, чью сторону она займёт в случае конфликта в регионе, КНР продемонстрировала отношение к словам Байдена. Американские аналитики опасаются создания российско-китайского военного альянса и не считают, что визит президента США в Японию совпал с пролётом бомбардировщиков случайно.
Российские эксперты полагают, что совместные действия Китая и России – демонстрация укрепления взаимоотношений. Москва готова оказать военную поддержку Пекину, не запрашивая в свою очередь помощи на Украине. Китайцы помогают РФ в этом вопросе экономически: вырос товарооборот между странами, увеличились поставки продовольствия и энергоресурсов.
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