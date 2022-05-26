СМИ: Макрон и Эрдоган провели разговор о шансах Швеции и Финляндии вступить в НАТО

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26 мая 2022, 16:33

Военные медики, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Турецкое агентство «Анадолу» сообщило в четверг, 26 мая, о телефонном разговоре между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Эммануэлем Макроном. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины и острейшую проблему НАТО – вступление в блок Швеции и Финляндии.

Эрдоган, по словам журналистов, заявил Макрону о недопустимости встреч представителей официальных Стокгольма и Хельсинки с лицами или титулами, так или иначе связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Турецкий лидер уверен, это противоречит духу НАТО.

Ранее эксперт издания отметил, что американцы пытаются затащить в НАТО Финляндию и Швецию. Выглядит это больше как попытка финского и шведского правительств «влезть в очередь на демилитаризацию» без очереди. Итогом этого действа будет не улучшение безопасности этих двух стран, а существенное ухудшение.