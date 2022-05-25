Финляндия и Швеция для НАТО могут стать проблемой, а не приобретением

Аргументы Недели → В мире 13+

25 мая 2022, 17:20

Американцы пытаются затащить в НАТО Финляндию и Швецию. Выглядит это больше как попытка финского и шведского правительств «влезть в очередь на демилитаризацию» без очереди. Итогом этого действа будет не улучшение безопасности этих двух стран, а существенное ухудшение.



Попытки втянуть эти две страны в НАТО продолжаются давно. Но общественной поддержки идеи вступления в обеих странах не хватало. Однако правящие круги активно сотрудничали с Альянсом, проводили совместные учения, участвовали в различном натовском «миротворчестве» или, скажем, вели разведку в интересах НАТО. Особенно в этом были заметны шведы. Также обе страны закупали натовское и американское оружие, хотя финны раньше больше ориентировались на наше. Но затем Хельсинки взял курс исключительно на западные системы.



Запуганные СМИ страшными сказками про «агрессию» России финны и шведы вдруг стали выражать поддержку вступлению в Альянс. Последние опросы показывают, что идею вступления Финляндии в НАТО уже поддерживают 68% граждан, а Швеции – 49%. Но при этом есть масса свидетельств, что данные опросов там подтасовываются не хуже, чем на Украине. Именно поэтому в Хельсинки и Стокгольме решили «демократично» не проводить референдумы, ограничившись голосованием в парламентах.



Но вступление в НАТО не принесёт желаемой безопасности – всё будет ровно наоборот. Россия будет обязана отреагировать и отреагирует. Скажем, в составе 6-й армии ЗВО может вместо пары бригад появиться пара дивизий. Вряд ли Финляндия почувствует себя безопаснее, узнав, что под Питером вместо 138-й мотострелковой бригады с 42 танками появится дивизия с 200 танками, а в Карелии – ещё одна. А ещё точно не прибавится чувства защищённости от осознания того, что на Швецию и Финляндию будут нацелены нестратегические/тактические термоядерные носители ВС РФ. Например, «Искандеры» или «Калибры» и артиллерийские системы, а также авиация. Главное, НАТО и ответить на эту угрозу толком нечем ввиду слабости тактической ядерной компоненты США. А ещё возникнут вопросы к Хельсинки по поводу статуса демилитаризованных Аландских островов, Сайменского канала и территорий вокруг него, переданных Россией в аренду. Можно потребовать вернуть их назад.



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