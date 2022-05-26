Из-за санкций экономическая привлекательность Севморпути может существенно понизиться

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26 мая 2022, 13:45

Планы России по освоению Арктики, разработанные задолго до февральских событий, оказались под угрозой по двум причинам. Во-первых, растут проблемы с так называемым «северным завозом» – обеспечением региона продовольствием. Выросла стоимость доставки грузов на Чукотку и в Якутию, растут цены на продукты. Во-вторых, возникли сложности с разработкой ямальских месторождений нефти и газа из-за прекращения поставок оборудования из Южной Кореи и Китая.



К 2025 году планировалось увеличить объём грузоперевозок по СМП с нынешних 35 до 80 млн тонн, однако санкционная политика Запада ставит под угрозу развитие Арктики. Минвостокразвития тормозит разработку законопроекта, позволяющего обеспечить круглогодичные поставки потребительских товаров в северные регионы. Кроме того, зарубежные компании выходят из совместных проектов по добыче и транспортировке углеводородов на Ямале.



Южнокорейский концерн Daewoo отказался от строительства танкеров-газовозов, Китай приостановил поставки производственных линий для строящегося перерабатывающего завода. Эксперты считают, что необходимо развивать собственные производственные мощности на Севере, строить ледоколы, модернизировать порты. Только при соблюдении этих условий можно рассчитывать на рост добычи энергоресурсов в Арктике и развитие региона.



