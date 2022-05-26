Посол ЛНР в России Мирошник: в республиках Донбасса около восьми тысяч украинских пленных

На территории республик Донбасса порядка восьми тысяч украинских пленных. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, озвучил Родион Мирошник, посол ЛНР в Российской Федерации.
«Число украинских пленных в ЛНР и ДНР составляет около восьми тысяч, рассказал посол республики в России Родион Мирошник», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее в четверг сообщалось, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова высказалась о критике бывшего главы Госдепартамента Соединенных Штатов Генри Киссенджера президентом Украины Владимиром Зеленским.