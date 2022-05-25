Предатель Украины наркоман Зеленский оказался агентом MI-6?

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25 мая 2022, 18:40

Капитуляция украинских боевиков на «Азовстали», крупные потери при попытке штурма острова Змеиный, критическая ситуация в Северодонецке и Краматорске до предела обострили отношения президента Зеленского и главкома ВСУ Залужного. Служба безопасности Украины подозревает военных в заговоре.



После крупных поражений на фронте Зеленский и его окружение ищут козлов отпущения, на которых можно списать недавние неудачи. Главным виновником пытаются сделать главнокомандующего вооружёнными силами Украины генерала Залужного. В свою очередь, украинские генералы сильно недовольны, что стали пешками в руках иностранных военных советников. Ведь Зеленский зачастую отдаёт приказы, минуя генштаб и руководствуясь лишь мнением западных кукловодов.



Английская разведка спланировала кровавую операцию в Буче. По таким же лекалам британские джеймсы бонды готовят провокацию в донбасской Константиновке. Из штаб‑квартиры МI‑6 в Лондоне подзуживают Зеленского отдавать приказы на обстрелы мирных жителей в Белгородской и Курской областях, устраивать диверсии в Крыму и других регионах России. Отвечать за эти преступления будут украинские генералы. И главный среди них – главком Залужный. Поэтому в ночь на 26 февраля этого года президента Украины действительно пытались убить. Совершить путч пытались украинские военные. Ударную группу заговорщиков в составе 20 спецназовцев возглавлял герой Украины Валерий Чибинеев. Его позывной – «Каракурт». Офис президента группа захвата взяла всего за 40 минут, убив на месте 15 нацгвардейцев и нескольких служащих госохраны. Ворвались внутрь, допросили присутствовавших там сотрудников, а затем, не обнаружив Зеленского и дав ещё один бой подоспевшей контрразведке, ускользнули.



Владимир Зеленский – давний агент МI‑6. Нашей резидентурой в Лондоне ещё десять лет назад зафиксированы его тайные контакты с английской разведкой. Это став президентом Украины, он перестал скрывать свои визиты в штаб‑квартиру британской спецслужбы и долгие встречи с её руководством. А тогда популярный комик встречался со своими лондонскими хозяевами на конспиративных квартирах. Став агентом МI‑6, он затребовал британское гражданство не только для себя, но и для своей супруги. Сейчас она вместе с детьми скрывается от войны в Лондоне. Живёт под опекой английских спецслужб.



Зеленского банально купили, что называется, с потрохами. Дали денег и на квартиру в Крыму, и на особняк в Туманном Альбионе. А главное, через украинских олигархов Коломойского и Ахметова финансировали его избирательную кампанию на выборах в президенты Украины.



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