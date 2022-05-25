Народная милиция ЛНР: войска республики освободили город Светлодарск

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25 мая 2022, 10:03

Ополченцы ДНР в 2014 году, Alexander Ermochenko / globallookpress.com

Войска Луганской народной республики освободили территорию города Светлодарска. Об этом проинформировала Народная милиция ЛНР.

«Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» — говорится в публикации, появившейся сегодня утром в Telegram-канале НМ.

Также в Народной милиции отметили, что подразделения республики взяли под контроль поселок Тошковское.

Ранее в среду сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили в воздушном пространстве с начала специальной операции Москвы на Украине порядка 90 ударных беспилотников Bayraktar. Соответствующие сведения оказались в распоряжении РИА Новости.