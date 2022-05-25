Народная милиция ЛНР: войска республики освободили город Светлодарск

Войска Луганской народной республики освободили территорию города Светлодарска. Об этом проинформировала Народная милиция ЛНР.
«Светлодарск освобожден Народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» — говорится в публикации, появившейся сегодня утром в Telegram-канале НМ.
Также в Народной милиции отметили, что подразделения республики взяли под контроль поселок Тошковское.
Ранее в среду сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили в воздушном пространстве с начала специальной операции Москвы на Украине порядка 90 ударных беспилотников Bayraktar. Соответствующие сведения оказались в распоряжении РИА Новости.