РИА Новости: российские силы ПВО уничтожили в воздухе с начала спецоперации на Украине около 90 ударных дронов Bayraktar

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25 мая 2022, 09:21 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Беспилотник Bayraktar TB2, Yulii Zozulia / globallookpress.com

Российские силы ПВО уничтожили в воздушном пространстве с начала специальной операции Москвы на украинской территории порядка 90 ударных дронов Bayraktar. Соответствующие сведения оказались в распоряжении РИА Новости.



«Российские средства ПВО уничтожили в воздухе с начала операции на Украине около 90 ударных беспилотников "Байрактар", сообщил источник РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что возвращение региона под контроль киевских властей исключено.