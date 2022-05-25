Минобороны России показало на видео, как ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления войск Украины

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25 мая 2022, 09:41

Вертолеты Ка-52, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео, как ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления войск Украины. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны показало, как российские ударные вертолеты Ка-52 разрушают пункт управления украинских войск», — прокомментировал опубликованные кадры TG-канал.

РФ с 24 февраля осуществляет специальную операцию на территории соседнего государства. Ранее сегодня сообщалось, что отечественные средства ПВО уничтожили в воздушном пространстве с начала операции порядка 90 ударных беспилотников Bayraktar.