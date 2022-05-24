В МГБ ЛНР обвинили сотрудника ОБСЕ в сборе данных о Народной милиции для США

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24 мая 2022, 22:11

Патруль ОБСЕ и военные, Alexander Rekun/ Global Look Press

Сотрудники Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР заявили во вторник, 24 мая, что в ходе расследования представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уличён в сборе данные о Народной милиции ЛНР для Соединённых Штатов.

В ходе расследования и изучения сотрудниками силового ведомства выявлены и задокументированы факты вербовки американскими спецслужбами наблюдателя из Луганской команды СММ ОБСЕ. Он собирал развединформацию о подразделениях Народной милиции ЛНР для американской стороны.

МГБ республики определило, что заместитель миссии ОБСЕ американец Джордж Левицки «установил конфиденциальные отношения» с жителем Луганска, который был у патрулей переводчиком. Шпион смог собрать и передать Левицки данные о 2-м армейском корпусе Народной милиции ЛНР, что составляет государственную тайну.

Против фигуранта возбудили производство по статье о госизмене.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в разговоре с журналистами Интерфакса заявил о планах устроить трибунал над военными преступниками Украины. Политик уточнил, что устав будущего судебного процесса разрабатывают специалисты профильных ведомств, в числе которых есть и Генпрокуратура ДНР.