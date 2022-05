Как британские политики становятся героями секс-скандалов

Аргументы Недели → В мире 13+

Британские политики регулярно попадают в эпицентры сексуальных скандалов. Причем чаще всего их участниками становятся представители Консервативной партии.



На прошлой неделе был задержан неназванный член парламента от консерваторов. Его обвиняют в изнасиловании и других насильственных действиях сексуального характера. Известно, что политику больше 50 лет. Консерваторы сообщили, что готовы исключить мужчину из партии в том случае, если обвинения подтвердятся.



Месяцем ранее другого депутата-консерватора уличили в том, что он два раза смотрел порнографию на рабочем месте — прямо в зале заседаний Палаты общин. Жалоба поступила от возмутившихся и оскорбленных женщин. Впоследствии 65-летний Нил Пэриш заявил, что на сайт зашел случайно, поскольку перепутал интимный контент с порталом о тракторах.



Согласно расследованию газеты The Sunday Times, в конце апреля более 50 парламентариев, включая трех министров, столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах со стороны депутатского надзорного органа. Поводом для внутреннего расследования послужило дело еще одного депутата от консерваторов, Имрана Ахмад Хана, которого признали виновным в сексуальном насилии над 15-летним юношей в 2008 году. Особая пикантность ситуации заключалась в том, что Хан входил в консультативную группу, которая занималась расследованием сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.



Даже премьер-министр Борис Джонсон попадал в секс-скандал. В 2019 стало известно, что политик в бытность мэром Лондона состоял в отношениях с американской бизнес-леди Дженнифер Аркури. Джонсона, который на момент отношений с Аркури был женат, подозревали в оказании незаконной денежной помощи бизнесу любовницы, а также возможной растрате бюджета Лондона. Следствию не удалось доказать вину Джонсона, но общественность помнит те события до сих пор.



В 2017 году руководитель аппарата британского правительства, фактический заместитель премьер-министра Великобритании Дэмиан Грин подал в отставку после того, как расследование установило, что он дал ложные показания относительно наличия порнографии на его рабочем компьютере. В том же году министр обороны страны, консерватор Майкл Фэллон ушел в отставку после обвинения журналистки в сексуальных домогательствах. Еще в начале нулевых он имел неосторожность положить руку на колено женщины, что впоследствии обернулось для него крахом карьеры.



История секс-скандалов в британской политике берет начало еще в 60-х годах прошлого века. В 1963 году, британский военный министр и член Консервативной партии Джон Профьюмо был уличен в сексуальной связи с 19-летней моделью Кристин Килер. Он на тот момент состоял в браке.



В то же время оказалось, что помимо Профьюмо, в отношениях с той же девушкой состоял помощник военно-морского атташе посольства СССР в Великобритании Евгений Иванов. Как итог, разрушенная карьера Профьюмо и проигрыш Консервативной партии на парламентских выборах 1964 года.



В 1973 году таблоид News of the World опубликовал фотографии консерватора лорда Энтони Лэмбтона, чиновника министерства обороны, курящего марихуану в постели с двумя проститутками. Лэмбтону пришлось уйти в отставку с должности заместителя парламентского секретаря Королевских ВВС.



Еще один известный скандал случился в 1976 году. Стало известно, что лидер Либеральной партии и кандидат в премьер-министры страны Джереми Торп заказал убийство своего любовника, который грозился придать огласке гомосексуальные предпочтения политика. Позже суд оправдал Торпа, но его карьера была разрушена.