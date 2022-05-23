Армия России уничтожила ракетами в Житомирской области перебрасывавшуюся в Донбасс технику 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

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23 мая 2022, 11:15

Запуск ракеты, MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия уничтожила с помощью ракет в Житомирской области перебрасывавшуюся на территорию Донбасса технику 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующие сведения предоставило министерство обороны РФ.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожено перебрасывавшееся на Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — указывается в утренней сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, РИА Новости проинформировало, что в районе города Изюма российские военные захватили у ВСУ много американских крупнокалиберных пулеметов M2 Browning.