Financial Times: глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер не поддержал идею конфискации личных активов российских олигархов

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22 мая 2022, 14:28 Источник: Интерфакс

Кристиан Линднер, фото: IMAGO/Sepp Spiegl/globallookpress.com

Министр финансов Германии Кристиан Линднер не поддержал идею конфискации личных активов российских олигархов для финансирования за их счет восстановления Украины.

Газета Financial Times пишет, что немецкий министр Кристиан Линднер заявил, что он настроен против конфискации личных активов российских граждан. Как пояснил чиновник, власти государств с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности. По его словам, препятствия при проведении изъятия активов довольно значительны.

Но Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка РФ. В то же время глава Минфина ФРГ отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов Банка России.

Агентство Bloomberg ранее сообщило со ссылкой на проект Европейского союза, что в Брюсселе изучат возможность использования попавших под санкции активов российских граждан для финансирования восстановления Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Екатеринбурге заявила, что она против конфискации недвижимости без законных оснований, в том числе в Крыму у президента Украины Владимира Зеленского.