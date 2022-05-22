Трамп-младший посмеялся над встретившимися с Зеленским Нэнси Пелоси и сенатором Макконнелла

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22 мая 2022, 10:06 Источник: РИА Новости

Н. Пелоси и В. Зеленский,The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший посмеялся над встретившимися с президентом Украины Владимиром Зеленским спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидером республиканского меньшинства в сенате Митчем Макконнеллом.

Пелоси и Макконнелл летали на встречу с Зеленским в Киев.

Сын экс-главы Белого дома опубликовал фотоколлаж из снимков саммита в Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей в Вашингтоне против избрания президентом Джо Байдена. На фото женщина снята с флагом США в руках. Дональд Трамп, намекая на протесты в США, подписал коллаж: "Неужели политики, которые боятся этого, считают безопасными поездки в "зону активных боевых действий"?"

В воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и выступит в Верховной Раде Украины с посланием.