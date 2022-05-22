Постпред Крыма при президенте России Мурадов заявил, что Украина в нынешних границах уже не сохранится

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22 мая 2022, 07:46 Источник: РИА Новости

Георгий Мурадов, фото: vk.com/glmuradov

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил о том, что Украина в том виде, в котором была, не сохранится.

Постпред при президенте считает, что Украина в том формате, как она была раньше, вероятно, могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в том числе в языковых, культурных, образовательных и религиозных.

Георгий Мурадов пояснил, что это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в статье 10 Конституции Украины. "Но эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным", — отметил он.

Как сказал Мурадов, "ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах".

По его мнению, особенно, "если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле".

С 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию по защите жителей республик Донбасса. Территория металлургического комбината "Азовсталь" и город Мариуполь полностью освобождены - доложил глава Минобороны Сергей Шойгу 20 мая Владимиру Путину.