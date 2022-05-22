Американский генерал Марк Милли заявил о возросшем риске серьезного конфликта между великими державами США, РФ и КНР

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22 мая 2022, 07:27 Источник: ТАСС

Марк Милли, фото: US Joint Staff/globallookpress.com

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в субботу о возросшем серьезном конфликте между великими державами.

Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт американский генерал отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты сталкиваются с двумя мировыми державами - Россией и Китаем.

По информации Милли, как РФ, так и КНР располагает серьезным военным потенциалом и твердо намерена изменить нынешний порядок, основанный на правилах.

Обращаясь к будущим военнослужащим, председатель КНШ ВС США подчеркнул, что мир, в который они выпускаются, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами, и этот потенциал растет, а не снижается.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу глав республик ДНР и ЛНР о помощи. Объявляя спецоперацию, Владимир Путин заявлял, что целями России являются демилитаризация и денацификация Украины. После этого США и их союзники по НАТО усилили поставки вооружений ВСУ.

Президент США Джозеф Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов.