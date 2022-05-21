Байден одобрил выделение помощи на 40 миллиардов долларов Украине

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21 мая 2022, 14:18 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву помощи в размере около 40 миллиардов долларов. Данную информацию в субботу предоставили в Белом доме.

В минувший четверг сенат США одобрил законопроект о выделении украинской стороне беспрецедентной по масштабу дополнительной помощи. Данный проект был одобрен нижней палатой конгресса на прошлой неделе.

В законе, о котором идет речь, предусматриваются дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам в целях реагирования на ситуацию на территории Украины и для оказания Киеву помощи на текущий финансовый год.