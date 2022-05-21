На Филиппинах обнаружили вариант штамма «омикрон» BA.4

На Филиппинах обнаружили вариант омикрон-штамма BA.4 коронавируса нового типа. Соответствующую информацию утром в субботу, 21 мая, предоставили в министерстве здравоохранения республики.
Новый вариант COVID-19 был обнаружен у филиппинца, который приехал с Ближнего Востока 4 мая. 8 мая мужчина, у которого не было никаких симптомов заболевания, сдал тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным.
Отметим, что тип штамма "омикрон" BA.4 классифицируется как вызывающий озабоченность – он может быть более заразным, чем предыдущие варианты, или вызывать более тяжелые симптомы.