На Филиппинах обнаружили вариант штамма «омикрон» BA.4

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21 мая 2022, 13:00 Источник: ТАСС

пробирки, pixabay.com

На Филиппинах обнаружили вариант омикрон-штамма BA.4 коронавируса нового типа. Соответствующую информацию утром в субботу, 21 мая, предоставили в министерстве здравоохранения республики.

Новый вариант COVID-19 был обнаружен у филиппинца, который приехал с Ближнего Востока 4 мая. 8 мая мужчина, у которого не было никаких симптомов заболевания, сдал тест на коронавирусную инфекцию, который оказался положительным.

Отметим, что тип штамма "омикрон" BA.4 классифицируется как вызывающий озабоченность – он может быть более заразным, чем предыдущие варианты, или вызывать более тяжелые симптомы.