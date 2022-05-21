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Аргументы Недели Общество 13+

За сутки в России выявили 5 034 случая заражения коронавирусом

, 11:33

За сутки в России выявили 5 034 случая заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com

За сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 5 034. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Согласно данным оперштаба, количество госпитализаций из-за COVID-19 за сутки в России составило 1 971, что на 5,3% меньше показателя предыдущих 24 часов.

Количество случаев выздоровления после заражения коронавирусом нового типа в стране за сутки возросло на 6 288. Число летальных исходов за вышеуказанный период составило 102.

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