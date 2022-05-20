Минобороны показало кадры выхода последней группы полка «Азов» с территории комбината «Азовсталь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео о выходе последней группы полка «Азов» с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Как сообщалось ранее, в пятницу сдались в плен последние 531 человек, находившиеся на комбинате. По завершении операции министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении как территории «Азовстали», так и всего Мариуполя.
По данным Минобороны РФ, всего на «Азовстали» 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ сдались в плен и сложили оружие.