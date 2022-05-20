Константинов: в Крыму без сомнений примут закон о национализации имущества украинских олигархов

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20 мая 2022, 08:56 Источник: ТАСС

Владимир Константинов, фото: vk.com/va.konstantinov

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что закон о национализации имущества украинских олигархов на полуострове будет принят без сомнений.

Как объяснил Владимир Константинов, решение о национализации имущества в Крыму бизнесменов из Украины объясняется восстановлением моральной справедливости, поскольку крымчане недовольны тем, что олигархи зарабатывают в регионе. В интервью ТАСС председатель Госсовета Крыма рассказал, что сейчас проводится соответствующая работа, идет оценка на самом верху.

По сведениям Константинова, предварительно получено согласие на принятие регионального закона. решения должны быть приняты коллегиально. "В Крыму это будет принято без всяких сомнений", - заявил он.

Константинов добавил, что пакет предприятий в масштабах всей России не велик, а для Крыма он приличный, значимый.

"...нас люди засыпают жалобами, почему эти бандиты здесь зарабатывают и за наши деньги убивают наших ребят. Поэтому здесь нужно восстановить моральную справедливость, и мы в этом направлении работаем", - отметил спикер парламента Крыма.

Парламент Украины на днях утвердил указ президента страны Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества России.