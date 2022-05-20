Профессор из США Александр Строканов: выделяя Украине рекордные объемы помощи, Вашингтон помогает сам себе

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20 мая 2022, 08:21

фото: pixabay.com

Русист, профессор из США Александр Строканов заявил, что выделяя Украине рекордные объемы помощи, Соединенные Штаты помогают сами себе. Комментируя решение Конгресса выделить на рекордную помощь Киеву миллиардов долларов, Александр Строканов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эти деньги на Украину точно не попадут.

Пакет включает в себя военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. Профессор считает, что большая часть этих денег останется в США и будет выплачена американскому ВПК для производства оружия, а вот оно, возможно, будет поставлено на Украину.

Строканов напомнил историю: что помогло США выйти из Великой депрессии – как раз, именно увеличение военных расходов, Вторая мировая война и прочее. По его словам, сейчас США "еще не в Великой депрессии, но уже в очень серьезных проблемах", падают в огромную рецессию, паника на фондовом рынке нарастает.

"Один из вариантов спасения – направить огромные суммы на ВПК, хотя бы их акции пойдут вверх и начнут вытягивать все остальное", – объяснил профессор.

Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что в бюджете США нет лишних 40 миллиардов долларов, чтобы направить на помощь Украине, их придется брать в долг у Китая.