РИА Новости: украинские военные с самого начала спецоперации России начали дезертировать на южном направлении

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20 мая 2022, 07:31 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Украинские военнослужащие с самого начала специальной операции России начали дезертировать на южном направлении. На это указало РИА Новости.

«Украинские военные с самого начала российской спецоперации начали дезертировать на южном направлении, имена более 40 таких человек указаны в документах, которые есть у РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

РФ осуществляет спецоперацию на территории соседнего государства с 24 февраля. Ранее в пятницу сообщалось, что в сети появились списки погибших, пропавших без вести и плененных киевских военных на южном направлении.