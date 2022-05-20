Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

РИА Новости обнародовало списки погибших, пропавших без вести и плененных украинских военных на южном направлении

, 07:16 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости обнародовало списки погибших, пропавших без вести и плененных украинских военных на южном направлении
Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В интернете появились списки погибших, пропавших без вести и плененных украинских военнослужащих на южном направлении. Данные материалы обнародовало РИА Новости.

«Российские силовики получили списки украинских военных, погибших, пропавших без вести и попавших в российский плен на южном направлении. Документы, насчитывающие более 2 тысяч имен и фамилий, предоставлены в распоряжение РИА Новости», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Файлы со списками прикреплены к процитированному посту.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о будущем освобожденных территорий на Украине.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram