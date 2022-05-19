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19 мая 2022, 14:34

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о будущем освобожденных украинских территорий, информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Песков о будущем освобожденных на Украине территорий: без выражения воли их жителей ничего делаться не может», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, беседуя с журналистами в ходе визита в Запорожскую область, озвучил точку зрения о том, что «перспектива региона — работать в нашей дружной российской семье».

Как сообщалось ранее в четверг, турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что не намерен разрывать отношения с президентом Владимиром Путиным из-за ситуации на Украине.