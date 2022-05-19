СК РФ возбудил уголовное дело из-за нападения на российского посла Андреева в Польше

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19 мая 2022, 20:44 Источник: СК РФ

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В четверг, 19 мая, стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Польше Сергея Андреева 9 мая текущего года.

К настоящему моменту следствие установило, что 9 мая гражданка Украины Ирина Земляна и прочие неустановленные лица в ходе церемонии возложения венков в Варшаве совершили нападение на Сергея Андреева в целях осложнения международных отношений между РФ и Республикой Польша. На лицо и одежду посла выплеснули жидкость красного цвета, кроме того, с него были сорваны очки и георгиевская ленточка.

Вышеуказанные действия расцениваются как нападение на пользующихся международной защитой лиц (ч.2 ст. 360 УК РФ).