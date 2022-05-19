В Италии зарегистрирован первый случай заражения человека оспой обезьян

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19 мая 2022, 15:22 Источник: РИА "Новости"

пробирка, pixabay.com

В Италии зарегистрирован первый зараженный оспой обезьян. В Национальном институте инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani сообщили, что диагноз подтвержден у юноши, вернувшегося с Канарских островов.

Общее состояние пациента, который находится в изоляции, является удовлетворительным. Устанавливается, с кем молодой человек контактировал. Юноша сам обратился в одну из римских больниц за экстренной помощью. В Италии сейчас изучаются еще два возможных случая заражения оспой обезьян.

Отметим, что речь идет о редком вирусном заболевании. Симптомы напоминают те, которые проявляются при натуральной оспе, однако они менее серьезные.