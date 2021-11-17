В американской лаборатории случайно обнаружили несколько пробирок с ярлыками «оспа»

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17 ноября 2021, 21:40 Источник: CNN

лаборатория, pixabay.com

В Центре по исследованию вакцин в американском штате Пенсильвания были случайно обнаружены несколько пробирок с ярлыками "оспа". Об этом заявили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США.

Сотрудник лаборатории Центра по исследованию вакцин, который проводил на объекте уборку холодильника, нашел замороженные пробирки с ярлыками "оспа". Подчеркивается, что работник в момент обнаружения подозрительных предметов был в перчатках и маске.

Подчеркивается, что содержимое пробирок осталось нетронутым. В настоящий момент по факту случившегося ведется расследование.

Журналисты отмечают, что последняя известная вспышка оспы в США была зафиксирована в 1947 году.

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