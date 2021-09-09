При таянии вечной мерзлоты оживают смертельно опасные для человека болезнетворные древние микроорганизмы

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 сентября 2021, 09:57 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Сейчас в связи с таянием вечной мерзлоты, а также ледников во всем мире, ученые задаются вопросом, изменение климата разбудит спящие вирусы и микроорганизмы, которые миллионы лет были погребены под льдами и скованны снегами. Очень интересные исследования опубликовал сотрудник Географического факультета МГУ им. Ломоносова Дмитрий Бабич, в которых проанализированы данные изучения захоронений разных лет и эпох и их опасность сегодняшнего дня. Учёный пришёл к выводу, что при таянии мерзлоты могут высвобождаться древние болезнетворные микроорганизмы смертельно опасные для человека.

В Институте Физико-химических и Биологических проблем Российской Академии Наук получены первые данные, демонстрирующие способность многоклеточных организмов к длительному криобиозу (сохранение жизни в мерзлоте) в вечномерзлых отложениях Арктики. Живые почвенные нематоды (паразиты) Rhabditida и Plectida выделены из образцов плейстоценовых (последняя ледниковая эпоха) многолетнемёрзлых отложений Колымской низменности.

Длительность естественной криоконсервации (жизнеспособного сохранения в мерзлоте) нематод соответствует возрасту отложений и составляет 30–40 тыс. лет.

Есть свидетельства о заражении людей инфекционными заболеваниями при контактах с чумными захоронениями в Европе и старыми захоронениями в Арктике. Работы с перуанскими «ледниковыми» мумиями, по всей видимости, сейчас ограничены и засекречены.

Вначале, Дмитрий Бабич попытался поднять все упоминание о Проказе, чуме, нома (бактерии), и вот что удалось обнаружить.

Лепра (проказа) упоминается в Библии, в древнеиндийских эпосах, о ней пишет Гиппократ. Матвей Парижский в XIII веке сообщил о существовании 19 тыс. лепрозориев. За 1990-е годы число больных в мире снизилось с 12 млн до 2 млн. В России сейчас официально около 600 больных проказой. Однако есть предположения, что в древности и в средние века под проказой часто подразумевались другие, ныне неизвестные, сходные по этиологии (раздел медицины, изучающий условия и причины возникновения болезней) бактериальные заболевания.

Чума также упоминается в Библии и древних источниках, смертность от неё достигала 100 %. «Юстинианова чума» в VI веке унесла жизни 100 млн человек. В XIV веке «чёрная смерть» убила до трети населения планеты. В 1350 году она пришла в Россию, полностью уничтожив ряд городов и до половины населения страны. В XVII веке от чумы в России погибло около 700 тыс. человек. В эпидемию чумы 1771 году в Москве умирало до тысячи человек в день, эпидемия была ликвидирована князем Потёмкиным и фельдмаршалом Прозоровским в первопрестольной тогда появилось 14 чумных кладбищ: Мазиловское, Дегунинское, Кожуховское, Холерное, Дорогомиловское, Филевское, Армянское, Миусское, Пятницкое, Даниловское, Калитниковское, Преображенское, Рогожское и Ваганьковское. Некоторые из них действуют до сих пор.

Японским «Отрядом 751» был разработан штамм возбудителя, в 60 раз превосходящий по вирулентности (смертоносности) природные, создавались биологические боеприпасы, начинённые этими микроорганизмами. Сейчас в России 253 тыс. кв. км природных очагов чумы, зафиксировано около 1000 штаммов данного возбудителя. Однако, есть предположения, что средневековая «чёрная смерть» являлась несколько другим комплексным заболеванием (возможно, схожим с современной лихорадкой Эбола).

Нома – гангренозное заболевание (описано ещё Гиппократом и Галеном), вызванное рядом бактерий в сочетании с нехваткой белков и пеллагрой (авитаминоз). Точная этиология этой болезни современной науке неизвестна. В Европе последний раз научно описано врачом Бертольдом Эпштейном и доктором Йозефом Менгеле – находившихся в заключении в гитлеровских концентрационных лагерях. Сейчас наблюдается до 140 000 таких заболеваний в год в Африке и Азии, из них 80 % случаев имеют летальный исход.

Возникает вопрос к чему приведёт увеличение контактов с ископаемой флорой и фауной (включая грибки, мхи и лишайники)?

В 2012 году в Институте физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН в Пущино зацвела смолевка узколистная (Silene stenophylla), невзрачное травянистое растение, распространенное в Сибири и на Дальнем Востоке. Это привлекло внимание всего мира. Дело в том, что пущинская смолевка появилась на свет благодаря семенам, имевшим возраст больше 30 тысяч лет. Российские палеонтологи обнаружили их в районе реки Колымы в норках древних земляных белок. Схроны залегали в нетронутой вечной мерзлоте, что говорило о древности находки. Сначала ученые вызвали в размороженных семенах клеточное деление и органогенез, вырастив цветущие растения. Они дали семена со стопроцентной всхожестью. Таким образом, смолевка стала самым древним восстановленным растением на Земле.

Опасность заключается в том, что деградация многолетней мерзлоты и увеличение слоя сезонного протаивания и темпов «стекания» мерзлых пород в устья рек будет увеличиваться. Также меняются условия размыва и переформирования берегов рек в Арктической зоне, включающие термоэрозию и термоабразию. Это может привести к отравлению и заражению новых территорий. Нарушение сложившегося теплового баланса между потоком и отложениями, слагающими берега и увеличение теплового стока рек более частыми летними паводками, составляют реальную угрозу вскрытия древних или застаревших могильников в вечной мерзлоте.

Эпидемия сибирской язвы (бактерия и споры) на Ямале зафиксирована в 2016 году, а предыдущая последняя эпидемия была в 1941 году. На территории Ямало-Ненецкого АО в период 1898 − 1931 гг. в ходе 66 эпизоотий пало более 1 млн. оленей. В 2016 г. – официально по разным данным пало около 2500 (по другим данным - 6800) оленей, заражено 24 (есть сведения, что – до 100) человека, один умер.

Эпидемии оспы на Севере Якутии и на Чукотке, впервые зафиксированы в 1610 году. В первом же письменном упоминании об оспе в Нарыме сказано, город был буквально опустошён.

В ходе эпидемии 1651 года у Столбовских тунгусов и якутов численность населения сократилась вдвое; при эпидемии 1652-1653 годов в поселениях на Нижней Лене и Оленёке численность населения сократилась в пять раз. Сибирская язва поражала в 1684 году Чукотку; в 1689 -1692 годы - Северо-Запад Якутии, Чукотку, Анадырь. В 1715 году эпидемия вспыхнула у коряков Олюторского острога; в 1758 году она охватила почти всю Якутию. В 1773-1776 в Верхоянском округе от неё погибли почти все. Прибывший в 1820 году в Зашиверск Петр Врангель обнаружил лишь 7 жилых изб; в 1833 году в этом городе погибли почти все. В 1855 году в Походск вымерло всё население. Затес Сибирская язва свирепствовала в 1882 году в Якутске, в 1883 году в Устьянске, Крестах, в Казачьем; в 1884 году снова вспыхнула эпидемия в Нижней Лене, Алазее, Чаунской тундре и Зашиверске (после чего - город исчез навсегда), обезлюдели поселения Полоусный и Крест-Майор. Повторные эпидемии охватили в 1885 году – Нижнеколымск, в 1886 – 1926 годы: Киренск, Якутск, Иркутск, Братск, Омск и на этом бедствие не закончилось.

Учёные пришли к выводу: «В последние годы выявлены жизнеспособные биологические объекты в мерзлых породах, аналогичных тем, что слагают стенки Батагайской котловины. В мерзлых толщах Арктики, в кернах скважин всех полярных областей Земли с постоянными отрицательными температурами пород от –2 до –28°С многочисленны и разнообразны сообщества жизнеспособных палеомикроорганизмов: грамм-положительные и грамм отрицательные, споровые и неспоровые, анаэробные и аэробные бактерии, грибы, дрожжи, цианобактерии, зеленые водоросли и простейшие. Многие из них представлены новыми видами, а наиболее древние датируются приблизительно 3 млн лет. При оттаивании вечной мерзлоты микроорганизмы полностью восстановят свою физиологическую активность».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости