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19 мая 2022, 16:02

Село Терновая/ из открытых источников

Командование Вооружёнными силами Украины в четверг, 19 мая, заявило о потере контроля над селом Терновая, которое расположено на приграничной территории, в Чугуевском районе Харьковской области. Информацию сообщает Telegram-канал «Оперативные сводки».

Известно, что Терновая находится возле государственной границы России и Украины на Харьковском направлении.

На сегодняшний день стратегически важный населённый пункт находится под полным контролем Вооружённых сил РФ.

Ранее сегодня стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление об аресте на два месяца Денису Мурыге – заместителю главы подразделения, входившего в состав украинского террористического батальона «Айдар» (запрещён на территории России).