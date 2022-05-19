Суд Ростова-на-Дону вынес решение об аресте замкомандира подразделения экстремистского батальона «Айдар»* Мурыги

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19 мая 2022, 15:03

Денис Мурыга "айдаровец"/ из открытых источников

В четверг, 19 мая, стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес постановление об аресте на два месяца Денису Мурыге – заместителю главы подразделения, входившего в состав украинского террористического батальона «Айдар» (запрещён на территории России). Информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«(Арест на) один месяц и 30 суток, до 16 июля», − уточнил собеседник агентства. Экстремист подозревается в подрыве моста на территории ЛНР, когда погибли часовые республиканской армии.

Также источник отметил, что задержали фигуранта в апреле. «Мурыга пытался въехать в РФ как беженец. Он был задержан в апреле», − подчёркивает собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что командир националистического формирования «Азов» (запрещено в Российской Федерации) Денис Прокопенко давно сбежал с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» и в настоящий момент находится в украинской столице. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.