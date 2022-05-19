МИД КНР: Пекин категорически против приглашения Вашингтона для Тайваня на Всемирную ассамблею здравоохранения

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19 мая 2022, 11:24

Чжао Лицзянь, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Министерство иностранных дел Китая решительно протестует против призыва Соединённых Штатов Америки пригласить Тайвань в качестве «отдельного государства» как наблюдателя к участию в 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

Такое заявление сделал в четверг, 19 мая, на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Мы выражаем решительный протест в связи с соответствующим заявлением США», − цитирует слова дипломата ТАСС.

Напомним, накануне в администрации США заявили, что не наблюдают признаков того, чтобы Китай оказывал материальную поддержку Российской Федерации в проведении военной спецоперации на Украине. Об этом сообщила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.