Минобороны РФ показало новое видео выхода пленных украинских боевиков с «Азовстали» в Мариуполе

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19 мая 2022, 11:22

Мариуполь, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало новое видео выхода пленных украинских боевиков с металлургического комбината «Азовсталь», расположенного на территории города Мариуполя. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России публикует новые кадры выхода пленных украинских боевиков с "Азовстали"», — отмечает TG-канал.

Ранее сегодня сообщалось, что за прошедшие сутки в плен сдался 771 представитель «Азова» (запрещенное в РФ украинское националистическое формирование), находившийся на предприятии. С 16 мая с «Азовстали» вышли в общей сложности 1 730 боевиков, среди них 80 раненых.