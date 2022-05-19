Минобороны России: за прошедшие сутки в плен сдался 771 боевик «Азова» с «Азовстали» в Мариуполе

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19 мая 2022, 11:01

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

За прошедшие сутки в плен сдался 771 боевик «Азова» (запрещенное в России украинское националистическое формирование) с металлургического комбината «Азовсталь», расположенного в городе Мариуполе. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«За прошедшие сутки с “Азовстали” в плен сдался 771 боевик “Азова”, сообщило Минобороны России. С 16 мая с территории завода вышли 1 730 боевиков, в том числе 80 раненых, отметило ведомство», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале «RT на русском».

Как сообщалось ранее в четверг, немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет предпринимать шаги, которые сделают Североатлантический альянс стороной конфликта на Украине.