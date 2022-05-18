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18 мая 2022, 17:48

Конец «Азова»* наступил после длительной осады Мариуполя, на заключительном этапе которой действовали только подразделения МВД ДНР, артиллерия и, разумеется, авиация. Российским частям ВС РФ, Росгвардии и 1-го армейского корпуса ДНР давно нашлась работа на фронте.



В последние недели руководство «Азова»* регулярно выпускало послания с призывом о помощи ко всем мировым лидерам, начиная от Байдена, Макрона, израильского премьера Беннета и даже Си Цзиньпина и заканчивая папой римским и Илоном Маском. Особенно смешно обращения нацистов и их жён выглядели к папе Франциску, учитывая то, что на базах «Азова»* поклонялись языческим богам: как скандинавским Тору и Одину, так и русскому Перуну.



Трусость «азовцев»* противоречила идеалам настоящих викингов и «белокурых рыцарей рейха», которые должны были рваться с мечом в руках в Вальхаллу, где можно вечно сходиться в битвах и каждый день пировать с богами и белокурыми валькириями. Но почему-то они туда не рвались и в итоге просто сдались российской армии.



Голод, видно, не тётка, на голодный желудок меч и автомат в руках не держатся. Но, похоже, еда и вода у них ещё были, хотя уже и в виде сильно урезанных пайков. Просто они решили, что плен и суд лучше, чем отправиться на тот свет за презираемого ими же Зеленского. Причём вместе с «азовцами»* сдались и остатки других частей, сидевших на заводе. Это остатки морпехов 36-й бригады, и «коллеги» «азовцев»* по НГУ из 12-й бригады. По сути, разницы между ними нет, нацистов в ВСУ и НГУ сейчас полно в любой украинской части. И судить их надо по единым правилам.



Так что «мариупольских сидельцев» ждут плен, разбирательство, допросы, а большую часть – суд. И жизнь им не факт, что гарантирована: в ДНР смертная казнь не под мораторием, да и в РФ, похоже, этому мораторию осталось жить недолго. Ведь из Совета Европы Россия ушла. Возможно, кого-то, на ком не будет преступлений, когда-то и поменяют.



* Организация, запрещённая в России.



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