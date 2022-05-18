Вице-премьер Борисов: военные России применяют в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности, комплекс «Задира»

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18 мая 2022, 14:56

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российские военные применяют в ходе специальной операции на украинской территории лазерное оружие, в частности, комплекс «Задира». Соответствующую информацию озвучил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«Россия применяет в спецоперации на Украине лазерное оружие, в частности, лазерный комплекс "Задира". Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире "Первого канала"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале ТАСС.

Ранее в среду сообщалось, что пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков высказался о попытках киевской стороны представить сдачу боевиков с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе как «эвакуацию».