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18 мая 2022, 13:51

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков высказался о попытках украинской стороны представить сдачу боевиков с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе как «эвакуацию».

«Дмитрий Песков про попытки Киева представить сдачу боевиков с "Азовстали" как "эвакуацию": трактовка однозначная — они сдаются», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале «Украина.ру».

Также спикер Кремля ответил на вопрос, повлияет ли сдача украинских сил с «Азовстали» на переговоры с Киевом. По словам Пескова, это не сильно связанные процессы.

Как сообщалось ранее в среду, руководитель ДНР Денис Пушилин проинформировал, что «Азовсталь» будет снесена.