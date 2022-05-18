Лидер ДНР Денис Пушилин: комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет снесен

Металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный на территории города Мариуполя, будет снесен. Соответствующую информацию озвучил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Глава ДНР Денис Пушилин — меткомбинат имени Ильича восстановят, “Азовсталь” снесут», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале «Украина.ру».
По словам Пушилина, на месте «Азовстали» предлагается создать технопарк или парковую зону.
Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговорный процесс.