Спикер Кремля Песков: Россия видит со стороны Украины полное нежелание продолжать переговоры

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18 мая 2022, 13:16

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация видит со стороны Украины полное нежелание продолжать переговорный процесс. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Москва видит со стороны Киева полное нежелание продолжать переговоры, заявил пресс-секретарь президента России», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также Песков отметил, что в Кремле считают недопустимыми обвинения военных РФ в преступлениях в ходе специальной операции на украинской территории. По этой теме фабрикуется много фейков, сказал пресс-секретарь.

Как сообщалось ранее в среду, глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря о судьбе сдавшихся с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, указал, что военных можно обменять, однако идейные бандеровцы должны быть наказаны по закону.