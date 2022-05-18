Кадыров о судьбе сдавшихся с «Азовстали»: военных можно обменять, но идейные бандеровцы должны быть наказаны по закону

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18 мая 2022, 12:51

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, говоря о судьбе сдавшихся с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, заявил, что военных можно обменять, однако идейные бандеровцы должны быть наказаны по закону. Об этом информирует РИА Новости.

«Кадыров о судьбе сдавшихся с "Азовстали": военных можно обменять, но идейных бандеровцев менять нельзя, они должны быть наказаны по закону», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что командиры самого высокого звена с территории «Азовстали» пока не вышли.