Денис Пушилин: командиры самого высокого звена с «Азовстали» в Мариуполе пока не вышли

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18 мая 2022, 12:38

Глава ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Командиры самого высокого звена с территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе пока не вышли. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил лидер ДНР Денис Пушилин.

«Командиры самого высокого звена с завода “Азовсталь” пока не вышли, сообщил глава ДНР Пушилин», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также политик отметил, что в Мариуполе, согласно предварительным сведениям, не подлежат восстановлению свыше 60% домов.

Как сообщалось ранее в среду, Денис Пушилин указал, что судьбу сдавшихся украинских боевиков с «Азовстали» решит суд.