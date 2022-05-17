Agence France-Presse: Макрон пообещал Зеленскому нарастить поставки оружия Украине в ближайшее время

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17 мая 2022, 20:53 Источник: РИА Новости

В. Зеленский, фото из соцсети

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Информацию о переговорах Макрона с Зеленским распространили вечером в Елисейском дворце.

На сайте Елисейского дворца сообщается, что Макрон подтвердил свою решимость ответить на любые просьбы о поддержке со стороны киевских властей в отношении обороны, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также борьбы с безнаказанностью.

Макрон подчеркнул, что поставки вооружения будут продолжаться и наращиваться в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарной помощи.

Зеленский написал в соцсети, что беседа была «долгой и содержательной».

В минувшие выходные Париж направил Киеву 13 дополнительных транспортных средств, и в результате масса гуманитарного груза, доставленного на Украину с 24 февраля 2022 года, превысила 800 тонн.