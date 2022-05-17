ANNA-News показывает кадры с освобождённых позиций под Авдеевкой

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17 мая 2022, 19:09

Бойцы НМ ДНР, Alexander Rekun/ Global Look Press

Военные корреспонденты агентства ANNA-News вместе с бойцами сводной группировки НМ ДНР и ВС России участвуют в наступлении на Авдеевку. Кадры с мест в эксклюзивном репортаже.

В сюжете показаны освобожденные позиции в районе Авдеевки.

Украинские боевики выбиты с позиций на авдеевском направлении и вынуждены отступить за трассу Донецк-Красноармейск. Наши бойцы продолжают усиливать давление на ВСУ.

Ранее сегодня стало известно, что военные армии Донецкой Народной Республики изобрели оружие, направленное на уничтожение украинских беспилотников. Военкоры проекта WarGonzo смогли поближе ознакомиться с технологической новинкой.