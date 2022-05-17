ANNA-News показывает кадры с освобождённых позиций под Авдеевкой

Военные корреспонденты агентства ANNA-News вместе с бойцами сводной группировки НМ ДНР и ВС России участвуют в наступлении на Авдеевку. Кадры с мест в эксклюзивном репортаже.
В сюжете показаны освобожденные позиции в районе Авдеевки.
Украинские боевики выбиты с позиций на авдеевском направлении и вынуждены отступить за трассу Донецк-Красноармейск. Наши бойцы продолжают усиливать давление на ВСУ.
Ранее сегодня стало известно, что военные армии Донецкой Народной Республики изобрели оружие, направленное на уничтожение украинских беспилотников. Военкоры проекта WarGonzo смогли поближе ознакомиться с технологической новинкой.