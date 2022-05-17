WarGonzo: военные армии ДНР придумали оружие-убийцу против украинских БПЛА

Военные армии Донецкой Народной Республики изобрели оружие, направленное на уничтожение украинских беспилотников. Военкоры проекта WarGonzo смогли поближе ознакомиться с технологической новинкой.
В сюжете военкоров показан боец 100-й бригады Народной милиции ДНР. Военный продемонстрировал на камеру уникальное оружие. Пока что оно существует в единственном экземпляре. Однако детище «кулибиных» из Донбасса уже успешно поражает и берёт в плен украинские дроны.
Военные не раскрывают детали конструкции – это военная тайна, но эффективность изобретения уже доказана делом во фронтовых сражениях.