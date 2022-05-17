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WarGonzo: военные армии ДНР придумали оружие-убийцу против украинских БПЛА

, 16:43

WarGonzo: военные армии ДНР придумали оружие-убийцу против украинских БПЛА
Удивительная разработка военных НМ ДНР/ стоп-кадр из сюжета

Военные армии Донецкой Народной Республики изобрели оружие, направленное на уничтожение украинских беспилотников. Военкоры проекта WarGonzo смогли поближе ознакомиться с технологической новинкой.

В сюжете военкоров показан боец 100-й бригады Народной милиции ДНР. Военный продемонстрировал на камеру уникальное оружие. Пока что оно существует в единственном экземпляре. Однако детище «кулибиных» из Донбасса уже успешно поражает и берёт в плен украинские дроны.

Военные не раскрывают детали конструкции – это военная тайна, но эффективность изобретения уже доказана делом во фронтовых сражениях.

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