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Сербия намерена сократить закупки российского газа

, 17:29 Источник: Коммерсантъ

Сербия намерена сократить закупки российского газа
Газ, Jean Marc Quinet/globallook.com

Сербия планирует снизить зависимость от российского газа и закупать не менее 40% нужного ей объема топлива в других странах. Об этом сообщила во вторник министр энергетики страны Зорана Михайлович.

Сокращение поставок российского газа, по ее словам, станет возможным после окончания строительства газотранспортного канала с Болгарией, которое ожидается в сентябре 2023 года.

В настоящее время ведущим поставщиком газа в Сербию является Россия. Однако контракт с «Газпромом», который предполагает поставки 6 млн кубометров газа в сутки по цене $270 за 1000 кубометров истекает 31 мая. Сейчас ведутся переговоры о новом контракте.

«Эти переговоры непростые. По нашим оценкам, цена не сможет остаться на уровне $270 за 1000 кубометров, но она, безусловно, будет намного-намного ниже, чем $950, что является текущей рыночной ценой на газ»,— цитирует Михайлович издание Blic.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Сербия платит высокую цену за то, что не вводит санкции против России. 

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Экономика